ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе, подготовленном спецслужбами Украины

ФСБ задержала исполнителя и установила личность куратора теракта на БАМе Видео: https://dzen.ru/video/watch/6571ab5c4ef0b47f70599dab Задержанный по делу о подрыве ж/д составов рассказал, как устроил теракт на БАМе 1:28 МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии