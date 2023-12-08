ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе, подготовленном спецслужбами Украины

Модест

Вот так, легко и просто... Пара магнитных мин и накрылось наше снабжение. Раньше была ВОХР и путевые обходчики, на каждой большой станции обходили составы и проверяли тормоза и буксы тележек вагонов, теперь рыночек порешал, бизнес оптимизировал затраты.