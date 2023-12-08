ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе, подготовленном спецслужбами Украины

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Модест
Вот так, легко и просто... Пара магнитных мин и накрылось наше снабжение. Раньше была ВОХР и путевые обходчики, на каждой большой станции обходили составы и проверяли тормоза и буксы тележек вагонов, теперь рыночек порешал, бизнес оптимизировал затраты.
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6 час.

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