Российская авиация поразила более 10 опорных пунктов ВСУ в ДНР и ЛНР

РИА Новости/Евгений Биятов Армейская оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" за прошедшие сутки нанесла удары по более десяти опорным пунктам военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР и ДНР, сообщил в беседе с ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
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