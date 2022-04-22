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“Что сделали с лицом Алины Кабаевой?”, – гимнастка стала совершенно неузнаваемой

“Что сделали с лицом Алины Кабаевой?”, – гимнастка стала совершенно неузнаваемой

Алина Кабаева то и дело поражает поклонников новыми стильными образами. На этот 38-летняя спортсменка предстала перед публикой в совершенно необычном виде.

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