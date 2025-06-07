В Мариуполе провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки законности их пребывания на территории Донецкой народной республики (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии