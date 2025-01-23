Лекс Фридман после интервью с Зеленским намерен побеседовать с Путиным

Американский подкастер Лекс Фридман, ранее записавший трехчасовое интервью с главой Украины Владимиром Зеленским, заявил о планах поехать в Россию, чтобы записать интервью и с российским президентом Владимиром Путиным.
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