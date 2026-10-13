Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

246 подписчиков

В Госдуме предложили давать отсрочку по кредитам после неполадок в "Яндексе"

В Госдуме предложили давать отсрочку по кредитам после неполадок в "Яндексе"

Инициатива призвана защитить заемщиков, которые не смогли вовремя провести платеж из-за технических неполадок Банкам следует ввести льготные условия и отсрочки по платежам в случае сбоев в работе дата-центров, заявила в беседе с "Абзацем" Марина Ким, депутат Госдумы и член Комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым