В Госдуме предложили давать отсрочку по кредитам после неполадок в "Яндексе"

Инициатива призвана защитить заемщиков, которые не смогли вовремя провести платеж из-за технических неполадок Банкам следует ввести льготные условия и отсрочки по платежам в случае сбоев в работе дата-центров, заявила в беседе с "Абзацем" Марина Ким, депутат Госдумы и член Комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту.