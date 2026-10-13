В Госдуме предложили давать отсрочку по кредитам после неполадок в "Яндексе"

Инициатива призвана защитить заемщиков, которые не смогли вовремя провести платеж из-за технических неполадок Банкам следует ввести льготные условия и отсрочки по платежам в случае сбоев в работе дата-центров, заявила в беседе с "Абзацем" Марина Ким, депутат Госдумы и член Комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Россиян предупред...
- Т Преступность инос...
- В Госдуме обсудят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым