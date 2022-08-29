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Бегу по Приморью: бесплатный забег от клуба RunDnsRun пройдет в Уссурийске

Бегу по Приморью: бесплатный забег от клуба RunDnsRun пройдет в Уссурийске

Бесплатный проект "Бегу по Приморью" (12+) возвращается в регион в 2022 году. Новая версия забега нацелена на сотрудников краевых предприятий и организаций.

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