Бегу по Приморью: бесплатный забег от клуба RunDnsRun пройдет в Уссурийске

Бесплатный проект "Бегу по Приморью" (12+) возвращается в регион в 2022 году. Новая версия забега нацелена на сотрудников краевых предприятий и организаций.
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