Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии общего режима

Овсянникову признали виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.<strong>Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.
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