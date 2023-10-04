Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии общего режима

Овсянникову признали виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.<strong>Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.