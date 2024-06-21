Собянин: Более 200 тысяч медиков Москвы повысили профессиональную квалификацию

Врачи могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям В Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы повысили квалификацию больше 200 тысяч медиков, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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