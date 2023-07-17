Автор: Ольга Божьева «Ситуация могла развиваться очень скоротечно» С момента первой террористической атаки на Крымский мост, осуществленной 8 октября 2022 года, прошло почти десять месяцев.
Почему не сработала защита Крымского моста от терактов?
Комментарии
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Александр Симаков
Если ты выложишь здесь видео с приближающейся к мосту какой-то хренью, видимой за сотню метров в три часа ночи, то это видео увижу не только я, но и все пользователи, будет что обсудить предметно. Так что не стесняйся, выкладывай, тем более что ссылку на это видео, как ты пишешь, крутят по всем центральным каналам второй день.
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2 час.
Ivan
хахаха, насмешил, если бы у Крымского моста стоял хотя бы один МПК с работающей гидроакустической станцией в пассивном режиме, то обязательно обнаружили бы эти гидроциклы, потому что они шумят сильнее во сто раз, чем боевые пловцы. Но, к сожалению, для охраны Крымского моста привлекаются только катера ФСБ и Росгвардии без гидроакустических станций, а гидроакустический дозор выставляется только напроти дачи Путина в Сочи и на рейдах Севастополя и Новороссийска.
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1 час.
Владимир Сабакарь
Предположения не приносят утешения родственникам погибших. Сеть видимо надо ставить на пол метра выше уровня воды и якорить. Все эти ваши варианты были давно перекрыты системой противоторпедной защиты кораблей ещё во время русско - японской 1905 года....
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1 час.
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