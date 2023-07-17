Почему не сработала защита Крымского моста от терактов?

Александр Симаков Если ты выложишь здесь видео с приближающейся к мосту какой-то хренью, видимой за сотню метров в три часа ночи, то это видео увижу не только я, но и все пользователи, будет что обсудить предметно. Так что не стесняйся, выкладывай, тем более что ссылку на это видео, как ты пишешь, крутят по всем центральным каналам второй день.

Ivan хахаха, насмешил, если бы у Крымского моста стоял хотя бы один МПК с работающей гидроакустической станцией в пассивном режиме, то обязательно обнаружили бы эти гидроциклы, потому что они шумят сильнее во сто раз, чем боевые пловцы. Но, к сожалению, для охраны Крымского моста привлекаются только катера ФСБ и Росгвардии без гидроакустических станций, а гидроакустический дозор выставляется только напроти дачи Путина в Сочи и на рейдах Севастополя и Новороссийска.