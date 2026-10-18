Госсекретарь США Марко Рубио и его супруга прибыли в Самарканд, где ожидается встреча министров стран Центральной Азии и США в формате C5+1 для обсуждения стратегического сотрудничества и новых инициатив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Отар Кушанашвили ...
- АА Минобороны России...
- СК Фицо отказался "с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым