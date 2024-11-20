МВД: в паспорте гражданина РФ должны быть две обязательные отметки

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Обязательными отметками при замене или выдаче паспорта гражданина РФ являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности, сообщает пресс-служба главного управления по вопросам миграции МВД России.