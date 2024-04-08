Радимов назвал огромной потерей отсутствие Вендела в матче против "Краснодара"

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что потеря бразильского полузащитника Вендела перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" может стать ключевой для команды под руководством Сергея Семака.