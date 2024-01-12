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Чемпион Европы Сяо Хим Фа: сделал сальто, чтобы продвинуть фигурное катание

Чемпион Европы Сяо Хим Фа: сделал сальто, чтобы продвинуть фигурное катание

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию из Франции Адам Сяо Хим Фа рассказал, что сделал сальто во время произвольной программы на европейском первенстве в Литве, чтобы продвинуть вид спорта, передает Goldenskate.

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