Чемпион Европы Сяо Хим Фа: сделал сальто, чтобы продвинуть фигурное катание

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию из Франции Адам Сяо Хим Фа рассказал, что сделал сальто во время произвольной программы на европейском первенстве в Литве, чтобы продвинуть вид спорта, передает Goldenskate.
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