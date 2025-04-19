Британия запретила въезд автору теории «великого замещения» в миграции

МВД Великобритании отказало во въезде французскому философу, выступающему против массовой миграции, идеологу «великого замещения» Рено Камю из опасений, что его присутствие в стране навредит «общественному благу», сообщает в пятницу издание Telegraph.
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