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Британия запретила въезд автору теории «великого замещения» в миграции

Британия запретила въезд автору теории «великого замещения» в миграции

МВД Великобритании отказало во въезде французскому философу, выступающему против массовой миграции, идеологу «великого замещения» Рено Камю из опасений, что его присутствие в стране навредит «общественному благу», сообщает в пятницу издание Telegraph.

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