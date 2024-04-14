Фейковые сообщения от акима Карагандинской области рассылают в мессенджерах

Поддельный аккаунт главы региона Ермаганбета Булекпаева появился в мессенджере WhatsApp. С него запустили рассылку с просьбой о финансовой помощи, а власти предостерегают жителей области не переходить по ссылкам в сообщениях, передает корреспондент ekaraganda.
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