Жители Хилокского треугольника в Новосибирске пожаловались на жёлтый порошок со свалки

Ветер разнёс по улице странную субстанцию, от которой щиплет в горле и слипаются глаза.В Новосибирске жители улицы Малыгина, которая соседствует с Левобережным мусорным полигоном, пожаловались на странный жёлтый порошок, засыпавший дворы в субботу, 21 октября.