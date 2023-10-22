Жители Хилокского треугольника в Новосибирске пожаловались на жёлтый порошок со свалки

Ветер разнёс по улице странную субстанцию, от которой щиплет в горле и слипаются глаза.В Новосибирске жители улицы Малыгина, которая соседствует с Левобережным мусорным полигоном, пожаловались на странный жёлтый порошок, засыпавший дворы в субботу, 21 октября.
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