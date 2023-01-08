Премьер Японии Кисида назвал положение Европы ужасным

Он призвал возобновить в стране возобновить атомную энергетику.japan.kantei.go.jp--> Из-за украинского кризиса Европа оказалась в ужасном положении, так как до этого её благосостояние строилось на дешёвых поставках российских энергоносителей.
Он призвал возобновить в стране возобновить атомную энергетику.japan.kantei.go.jp--> Из-за украинского кризиса Европа оказалась в ужасном положении, так как до этого её благосостояние строилось на дешёвых поставках российских энергоносителей.
Свежие комментарии