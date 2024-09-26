Элитная недвижимость, особая дача и сотни миллионов рублей: Что подарила Россия сбежавшей Орбакайте

Элитная недвижимость в Москве, особая дача на берегу и сотни миллионов рублей. Что именно подарила Россия сбежавшей из страны после начала СВО Кристине Орбакайте?Когда в декабре 2023 года в прессе пошли сообщения о возвращении в Россию Кристины Орбакайте и её участии в записи новогодних телепроектов, новости эти попадали в раздел "Сенсации".