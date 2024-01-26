Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    Этого шурика, по ошибке названного президентом Украины, серьёзно воспринять трудно.Украинский полито...
  • Jubar
    Украинский полито...
  • Ирина Галивец
    Даже, если приедет - это ж будет неискренне!Политолог Марков ...

Выживший врач с Falcon 10 Попов сделал заявление о миллионе на борту

Выживший врач с Falcon 10 Попов сделал заявление о миллионе на борту

Один из выживших после крушения частного самолета Falcon 10 в Афганистане, прилетевших утром 26 января в Москву, врач-реаниматолог Павел Попов заверил журналистов, что ничего не знает про 1,2 миллиона долларов, которые, по сообщениям афганских СМИ, якобы нашли на борту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх