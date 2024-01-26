Выживший врач с Falcon 10 Попов сделал заявление о миллионе на борту

Один из выживших после крушения частного самолета Falcon 10 в Афганистане, прилетевших утром 26 января в Москву, врач-реаниматолог Павел Попов заверил журналистов, что ничего не знает про 1,2 миллиона долларов, которые, по сообщениям афганских СМИ, якобы нашли на борту.
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