Выживший врач с Falcon 10 Попов сделал заявление о миллионе на борту

Один из выживших после крушения частного самолета Falcon 10 в Афганистане, прилетевших утром 26 января в Москву, врач-реаниматолог Павел Попов заверил журналистов, что ничего не знает про 1,2 миллиона долларов, которые, по сообщениям афганских СМИ, якобы нашли на борту.