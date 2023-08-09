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Хоффман о втором обмене в «Сан-Хосе»: «В прошлый раз я пробыл там всего час. Сейчас это продлится дольше, похоже»

33-летний форвард перешел в «Шаркс» из «Монреаля» в рамках трехстороннего обмена с участием Эрика Карлссона, ставшего игроком «Питтсбурга».

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