Панарин признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча с «Виннипег Джетс». В ночь на 31 октября в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
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