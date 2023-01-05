Умная и красивая

В России-матушке на рубеже эпох, да и не только, всегда хватало удивительных женщин, из тех, что «коня на скаку остановят», 22 ребенка родят, да еще и миллионы для них заработают, так чтобы и детям и внукам с правнуками хватило.
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