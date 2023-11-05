Как обучить детей мигрантов русскому языку

Natalija Osminina

Можно делать подготовительный класс, как в советских институтах, принимавших на обучение иностранцев-год они изучали только русский язык и знакомились с географией и культурой страны. Или пусть и взрослые и их дети, учат русский дома, прежде, чем предпринимать оккупацию чужой страны. А лучше пусть учат русский у себя дома и остаются там.