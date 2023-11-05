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Как обучить детей мигрантов русскому языку

Как обучить детей мигрантов русскому языку

Эксперты оценили идею тестирования русского языка у детей мигрантов при приеме в детсад и школу @ Сергей Фадеичев/ТАСС Tекст: Илья Абрамов,Алёна Задорожная В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Можно делать подготовительный класс, как в советских институтах, принимавших на обучение иностранцев-год они изучали только русский язык и знакомились с географией и культурой страны. Или пусть и взрослые и их дети, учат русский дома, прежде, чем предпринимать оккупацию чужой страны. А лучше пусть учат русский у себя дома и остаются там.
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