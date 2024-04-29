В Кронштадтском районе проинспектировали уборку дворов

В объезде вместе с администрацией района принял участие врио председателя Жилищного комитета Денис Удод Врио председателя Жилищного комитета Денис Удод при участии администрации Кронштадтского района провел объезд и проверил, как проходит комплексная уборка дворов в районе, рассказали в пресс-службе Смольного.
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