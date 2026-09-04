В единстве и с размахом: как Барнаул отметит 296-й день рождения. Большая программа

5 сентября площадь Свободы станет главной площадкой Дня города Барнаула. Здесь, в частности, пройдет фестиваль "Русское лето" #ZaРоссию, объединивший музыку, спортивные и семейные активности, традиционную культуру и идеи единства страны.
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