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В единстве и с размахом: как Барнаул отметит 296-й день рождения. Большая программа

В единстве и с размахом: как Барнаул отметит 296-й день рождения. Большая программа

5 сентября площадь Свободы станет главной площадкой Дня города Барнаула. Здесь, в частности, пройдет фестиваль "Русское лето" #ZaРоссию, объединивший музыку, спортивные и семейные активности, традиционную культуру и идеи единства страны.

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