Сегодня ночью украинские дроны-камикадзе атаковали арсенал ГРАУ под Карачевом Брянской области. Местные и украинские каналы публикуют множество кадров с места произошедшего.
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Сегодня ночью украинские дроны-камикадзе атаковали арсенал ГРАУ под Карачевом Брянской области. Местные и украинские каналы публикуют множество кадров с места произошедшего.
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