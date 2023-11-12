Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Ну я же говорю: что-то там, на западных рубежах России и Беларуссии,  назревает?Николай Межевич: ...
  • Уфимцев я
    Ничего вы не поняли... Это не Путин "хочет дрыснуть" (извините). Это его вражеское окружение, которое цепко держит ег...Песков: Путин не ...
  • Марина Павлова
    "Друг познаётся в беде".Актер СССР Васили...

Чаще всего туристы забывают в гостиницах одежду и обувь, а иногда и машины

Чаще всего туристы забывают в гостиницах одежду и обувь, а иногда и машины

Обувь и одежда являются наиболее распространенными вещами, которые туристы забывают в отелях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный опрос, в котором участвовали десятки тысяч туристов по всей стране, выяснилось, что каждый пятый турист оставляет свои вещи в гостиницах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх