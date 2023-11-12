Чаще всего туристы забывают в гостиницах одежду и обувь, а иногда и машины

Обувь и одежда являются наиболее распространенными вещами, которые туристы забывают в отелях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный опрос, в котором участвовали десятки тысяч туристов по всей стране, выяснилось, что каждый пятый турист оставляет свои вещи в гостиницах.
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