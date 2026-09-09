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Десятки аварийных домов в Хилке ждут расселения

Десятки аварийных домов в Хилке ждут расселения

В Хилокском округе Забайкалья власти начали прорабатывать возможность строительства нового жилья через механизм комплексного развития территорий (КРТ) — об этом сообщила пресс-служба краевого правительства по итогам рабочей поездки и.

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