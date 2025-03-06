Дух и камень: 550 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти

О жившем полтысячи лет назад Микеланджело сегодня не только пишут книги и диссертации, но и активно снимают фильмы, причем не только документальные, но и художественные: лишь за последние годы вышли «Бесконечность» Эмануэле Имбуччи и «Грех» Андрея Кончаловского.