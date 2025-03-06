Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Очередной бред и надругательство над здравым смыслом.Мелони предложила...
  • Eduard
    Эти так называемые"союзники" сами на кого хочешь нападут,я бы их жертвами не называл!В этом и смысл,что всё вокруг вр...США могут отказат...
  • Юрий Кушнарев
    очередной бред.Даже Москва больше на Минск не клюнет,помня чем всё там закончилось.А если серьёзно,укрофашисты точно ...Лукашенко позвал ...

Дух и камень: 550 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти

Дух и камень: 550 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти

О жившем полтысячи лет назад Микеланджело сегодня не только пишут книги и диссертации, но и активно снимают фильмы, причем не только документальные, но и художественные: лишь за последние годы вышли «Бесконечность» Эмануэле Имбуччи и «Грех» Андрея Кончаловского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх