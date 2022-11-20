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Вудкрофт после 4-го поражения Минска кряду: «В двух последних матчах мы нанесли 95 бросков. Можем играть с любым соперником и набирать очки»

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:4 Б). Белорусский клуб потерпел 4-е поражение подряд.

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