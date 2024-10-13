Инструктор проекта «Активное долголетие» из Красногорска получила черный пояс по тхэквондо

В Российском государственном университете спорта состоялся международный семинар по тхэквондо, который провел вице-президент Федерации тхэквондо ИТФ России, гранд-мастер девятого дана профессор Юрий Калашников.
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