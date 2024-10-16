Певица МакSим устроила фотосессию с медведем в лесу и получила один негатив. «И вам не жаль животное?», «Отличный повод порадовать твоих критиков и вызвать бурю негодования и зависти», «Красиво.
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Певица МакSим устроила фотосессию с медведем в лесу и получила один негатив. «И вам не жаль животное?», «Отличный повод порадовать твоих критиков и вызвать бурю негодования и зависти», «Красиво.