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Певица МакSим устроила фотосессию с медведем в лесу и получила один негатив

Певица МакSим устроила фотосессию с медведем в лесу и получила один негатив. «И вам не жаль животное?», «Отличный повод порадовать твоих критиков и вызвать бурю негодования и зависти», «Красиво.

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