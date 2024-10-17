Уралец приехал в Ноябрьск и изнасиловал женщину в парке отдыха

Житель Свердловской области пойдет под суд за изнасилование и кражу двух телефонов на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 5 августа этого года 38-летний житель Свердловской области распивал спиртное с новой знакомой в парке культуры и отдыха.