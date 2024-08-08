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Царьград

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"Особая горечь": Патриарх Кирилл заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам и монастырям в пограничье

"Особая горечь": Патриарх Кирилл заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам и монастырям в пограничье

В связи с боевыми действиями в Курской области Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением, призвав молиться о жизни и здравии всех находящихся в опасности в данном регионе.

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