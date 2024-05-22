Максимальный подъем Иртыша в черте Омска ожидается 23 мая. Уже сейчас река вышла на пойму. Детальный прогноз метеорологов здесь.
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Максимальный подъем Иртыша в черте Омска ожидается 23 мая. Уже сейчас река вышла на пойму. Детальный прогноз метеорологов здесь.