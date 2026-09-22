«Роскосмос» получил рекордные 12 тыс. заявок на вступление в отряд космонавтов

Россияне подали рекордное число заявок на вступление в отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом 22 сентября на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
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