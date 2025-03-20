В Киеве обсуждают, как обойти временное перемирие и бить по энергетике. Чтобы сделать невозможной работу Запорожской АЭС на Крым, Украина может нанести упреждающий удар по подстанции в Джанкое еще до подписания перемирия, которое сейчас обсуждается.