В Киеве обсуждают, как обойти временное перемирие и бить по энергетике. Чтобы сделать невозможной работу Запорожской АЭС на Крым, Украина может нанести упреждающий удар по подстанции в Джанкое еще до подписания перемирия, которое сейчас обсуждается.
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