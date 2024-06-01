КП: Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны мамы с мужем, которого скрывала

В Москве проходит церемония прощания с известной актрисой Анастасией Заворотнюк. В Покровском женском монастыре собралось множество людей, очередь к гробу в Воскресенском храме растянулась на десятки метров.
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