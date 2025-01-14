Многодетная петербурженка получила почти 258 тысяч рублей от ресторана

Из-за некачественных молочных продуктов Петербургский ресторан выплатил более четверти миллиона рублей в пользу 39-летней клиентки, пострадавшей от некачественных молочных продуктов, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.