Какие знаменательные события произошли 10 декабря в истории России и мира Полина Авдотьева10 декабря является знаменательной и запоминающейся датой для России, так как в этот день происходило множество важных исторических событий и отмечались значимые праздники.
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