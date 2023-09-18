Закон и Порядок

135 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Зверьки хотят у нас всё забрать и поделить между собой. Чуркам дай власть... а что с ней делать... они не знают. Стан..."Браво ФСБ – блес...
  • Василий Целовальников
    Бойтесь, но лучше думайте головой а не задним местом!!!Протест США: Росс...
  • Василий Целовальников
    5 колонна в России, плюёт на Россию и хочет завладеть ей полностью! Культура, театры, Академия наук, многие ВУЗы, фин..."Мужик сказал - м...

Условие возвращения России к соревнованиям

Условие возвращения России к соревнованиям

Глава УЕФА: Россию вернут к соревнованиям, когда закончится спецоперация По словам главы УЕФА Александера Чеферина, российские команды смогут вернуться в еврокубки и международные соревнования только после окончания военной операции на УкраинеАлександер Чеферин (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images ) Российские клубы и сборная страны смогут вернуться к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА, только когда закончится военная операция на Украине, заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Sportklub.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх