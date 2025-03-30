В Тверской области в ДТП с фурой погибли три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Тверской области погибли три человека.По информации, полученной от пресс-службы прокуратуры региона, инцидент произошёл около 5:40 утра в населённом пункте Василёво Калязинского муниципального округа.
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