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The Economist: доллар продолжает оставаться мировой валютой, но юань стремительно набирает силу

Американский доллар продолжает играть ключевую роль в международной экономике и при расчетах на глобальном рынке, однако китайский юань быстро набирает силы, тем самым угрожая лишить валюту США мирового статуса.

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