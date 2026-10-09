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Регионы России

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The Friedkin Group рассматривает продажу футбольного клуба «Эвертон»

The Friedkin Group рассматривает продажу футбольного клуба «Эвертон»

Американская компания The Friedkin Group (TFG), владеющая большинством акций английского футбольного клуба «Эвертон», рассматривает возможность полной продажи клуба, сообщает The Athletic.

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