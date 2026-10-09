The Friedkin Group рассматривает продажу футбольного клуба «Эвертон»

Американская компания The Friedkin Group (TFG), владеющая большинством акций английского футбольного клуба «Эвертон», рассматривает возможность полной продажи клуба, сообщает The Athletic.
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