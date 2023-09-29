Маск: у украинцев нет выбора - они не могут отказаться служить в армии

Американский бизнесмен отметил, что у украинцев нет свободы выбора, они не могут не служить в армии.Американский адвокат, писатель и журналист Гленн Гринвальд заявил о том, что украинцы всё чаще предпринимают попытки покинуть страну и бежать заграницу, чтобы избежать отправки в зону боевых действий.