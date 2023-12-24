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"Автостат": в 2024 году автомобили в России подорожают на 10-12%

"Автостат": в 2024 году автомобили в России подорожают на 10-12%

В 2024 году в России не произойдет стабилизации или снижения цен на автомобили. Рост цен будет определяться инфляционными процессами в экономике и государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования, рассказал замначальника отдела аналитики агентства "Автостат" Виктор Пушкарев.

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