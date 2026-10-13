В Брянской области за сутки два ДТП с пострадавшими

В ДТП в Стародубском районе пострадал 59-летний водитель ВАЗ-2114, а в Брянском районе 42-летний водитель LADA Kalina, находившийся в состоянии опьянения, получил травмы и был госпитализирован.
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