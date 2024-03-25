ГУРБ: провокаторы предлагают устроить теракт, а мошенники пытаются собирать деньги

В Сети и по телефонам идет рассылка провокационных сообщений в связи с терактом в Крокусе.Главное управление региональной безопасности Подмосковья сообщает о зафиксированных случаях провокаций в мессенджерах.
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