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Царьград

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ГУРБ: провокаторы предлагают устроить теракт, а мошенники пытаются собирать деньги

ГУРБ: провокаторы предлагают устроить теракт, а мошенники пытаются собирать деньги

В Сети и по телефонам идет рассылка провокационных сообщений в связи с терактом в Крокусе.Главное управление региональной безопасности Подмосковья сообщает о зафиксированных случаях провокаций в мессенджерах.

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