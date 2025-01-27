Трамп ужесточил правила борьбы с нелегальными мигрантами

WP: Трамп поручил увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тысячи в день Президент США Дональд Трамп распорядился увеличить количество арестов нелегальных мигрантов с нескольких сотен до 1,2 до 1,5 тысячи человек в день, передает The Washington Post со ссылкой на источники.